TOUBA - Campagne arachidiêre / La CODIPAS déplore fermement l’intervention des Chinois

Pour les besoins de sa deuxième assemblée générale, la Codipas, du nom de ce Groupement d’intérêt économique de Touba consacré à la Collecte et à la Diffusion des Produits Agricoles du Sénégal, a jeté l’opprobre sur les Chinois qui constituent encore et toujours, « la plus grosse épine de la campagne arachidière. »

Les opérateurs de signaler que leur intervention fausse la campagne et diminue en quantité et en qualité les semences.

La CODIPAS ne manquera pas de lancer un appel en direction des ministères de l’agriculture, de l’équipement rural, du transport, de l’intérieur et des forces armées, les invitant à consentir à leur endroit un soutien plus assidu et plus conséquent.

Le maire de Touba sera aussi interpellé par rapport à la lourdeur des taxes.

Boucounta Ndiaye, le SG de la structure et chargé de porter le bilan à la connaissance du public, de signaler que la structure, lors de la campagne, a vendu 2.227 tonnes d’arachide non décortiquées à la Sonacos et 6.700 tonnes aux différents opérateurs du Sénégal, soit un montant total de 2,700 milliards.