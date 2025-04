TOUBA CÉLÈBRE BAYE LAHAD : Homme de grandes vérités, bâtisseur hors pair, soufi d’envergure

Ce mardi 22 avril est célébré Serigne Abdoul Ahad Mbacké, troisième Khalife de Touba. Né en 1914 à Diourbel et décédé en 1989, il est commémoré pour son éloquence, sa droiture et son engagement à diffuser les enseignements de la Mouridiyya.



Serigne Abdoul Ahad a initié une révolution des mentalités en incitant les intellectuels formés à l’occidentale à assumer fièrement leur identité mouride, notamment à travers le mouvement Hizbut Tarqiyyah. Son khalifat a marqué l’expansion de l’influence mouride, avec des initiatives telles que la traduction multilingue des œuvres de Serigne Touba (fondateur de la Mouridiyya) et la construction de la bibliothèque Khadimou Rassoul, dédiée aux écrits islamiques et devenue la plus grande d’Afrique dans son domaine.



Il a modernisé Touba en développant les infrastructures urbaines (voirie, hydraulique) et en agrandissant la Grande Mosquée, consolidant son statut de plus grande mosquée d’Afrique subsaharienne. Son héritage inclut également l’Université de Touba, dont l’idée a germé sous son impulsion. Sur le plan international, il a organisé une conférence à l’UNESCO à Paris, symbole fort de l’ancrage de la Mouridiyya dans l’histoire universelle, et une Semaine Culturelle à Dakar, saluée par des érudits comme Al-Azhar pour sa profondeur spirituelle.



Serigne Abdoul Ahad est décrit comme un pont entre Serigne Touba, le Prophète Mohammed (SAW) et Allah, incarnant une spiritualité ancrée dans la modernité. Son témoignage inspire rigueur, foi et soumission à Dieu. Son fils, Serigne Sidy Mbacke, perpétue aujourd’hui son héritage, tandis que ses travaux intellectuels continuent d’éclairer la Oummah islamique.



Figure emblématique du soufisme et réformateur visionnaire, Serigne Abdoul Ahad reste une référence pour les Mourides et l’Islam. Son magistère a transformé Touba en un pôle religieux et culturel mondial, tout en consolidant les valeurs mourides.