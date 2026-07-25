TOUBA- Adhésion à « Diomaye- Président »/ Matar Diop bénéficie du soutien de ses responsables

Quelques jours après sa démission de l’Alliance Pour la République et son adhésion à « Diomaye- Président », Matar Diop vient de bénéficier du soutien de ses grands responsables habitant Touba et Mbacké. Profitant d’une réunion d’échanges , ces derniers ont approuvé les deux décisions et pris l’engagement d’investir le terrain politique pour renforcer les acquis. Un mémorandum a été rédigé et validé à l’unanimité. Voilà in-extenso le document :



« Nous, militantes et militants de la mouvance de Matar Diop, réunis ce jour sur initiative personnelle dans un cadre démocratique et fraternel, avons tenu à délibérer sur deux points majeurs inscrits à l’ordre du jour :



1. La démission de notre leader, Matar Diop, du parti APR ;

2. Son adhésion à la coalition Diomaye – Président.



Premier point : Validation de la démission de l’APR



Après des échanges libres, ouverts et constructifs, nous avons, à l’unanimité, validé la décision de notre leader de quitter l’APR.



Nous reconnaissons que Matar Diop a fidèlement et énergiquement servi ce parti pendant de longues années. Il n’a jamais ménagé ses efforts, a participé à tous les combats politiques et s’est toujours montré disponible pour répondre aux exigences du parti. Élu député, il n’a cessé de défendre avec ardeur les populations de Touba, sans jamais faillir à ses engagements.



Sa décision, mûrement réfléchie, est respectée et soutenue par l’ensemble de sa base.



Deuxième point : Adhésion à la coalition Diomaye – Président



Sur ce second point, les débats ont été riches et variés. Chaque intervenant a pu exprimer ses arguments, dans le respect des opinions de chacun.



À l’issue d’un large tour de table, la décision a également été validée à l’unanimité. Nous avons donc choisi de suivre Matar Diop dans son nouvel engagement politique et de l’accompagner pleinement dans cette nouvelle dynamique.



Engagements et perspectives



Tous les grands responsables présents se sont engagés à descendre immédiatement sur le terrain pour mobiliser les troupes, renforcer la cohésion et activer la nouvelle dynamique politique.



D’une seule et unique voix, nous avons déclaré : « Le travail commence. »