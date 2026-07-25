Réparation du scanner de l'hôpital régional de Kolda : Le nouveau DG de la LONASE, Abdourahmane Baldé (Doura) remet un chèque de 20 millions...

‎Après plusieurs mois de panne, le scanner de l'hôpital régional de Kolda va être réparé par le nouveau DG de la LONASE. En effet, Abdourahmane Baldé a remis un chèque de 20 millions de FCFA à la direction dudit hôpital au titre de la fondation LONASE.

Pour rappel, les patients étaient obligés de se rabattre sur Sédhiou pour se faire examiner au scanner avec tous les risques encourus.

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‎Dans la foulée, Abdourahmane Baldé envisagerait de signer une convention pour couvrir d'autres besoins comme la morgue, la maison des médecins ainsi que la rénovation de plusieurs blocs.

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Pour finir, il renouvelle son engagement à être toujours présent pour répondre aux besoins de ses compatriotes.