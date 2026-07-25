Touba : un maître coranique condamné après avoir enchaîné sept talibés et imposé la mendicité

Le Tribunal des flagrants délits de Diourbel a condamné Moustapha Dramé à quinze jours de prison ferme et à une amende de 50 000 FCFA. Le maître coranique a reconnu avoir enchaîné aux chevilles sept garçons âgés de 9 à 14 ans pendant plusieurs jours. Il leur imposait également de mendier et de lui remettre l’argent collecté.


Touba : un maître coranique condamné après avoir enchaîné sept talibés et imposé la mendicité
Sept enfants enchaînés pendant plusieurs jours
 
Moustapha Dramé comparaissait le jeudi 23 juillet 2026 devant le Tribunal des flagrants délits de Diourbel.
 
Le maître coranique, originaire de Kaolack, marié et père de cinq enfants, était poursuivi pour violences et voies de fait sur des mineurs de moins de 15 ans placés sous son autorité, ainsi que pour exploitation de la mendicité d’autrui.
 
Selon L’Observateur, sept de ses disciples, âgés de 9 à 14 ans, avaient été enchaînés aux chevilles pendant plusieurs jours.
 
La fuite des talibés invoquée pour se défendre
 
À la barre, Moustapha Dramé a reconnu avoir enchaîné les enfants.
 
Il a expliqué que les garçons avaient l’habitude de quitter le daara au lieu de suivre leurs enseignements. Les chaînes auraient donc été utilisées, selon sa version, pour les empêcher de s’enfuir.
 
Le prévenu a également déclaré avoir agi avec l’accord des parents, qu’il affirme avoir contactés par téléphone.
 
Cette justification n’a pas empêché les poursuites, le recours aux chaînes constituant une atteinte à l’intégrité et à la dignité des enfants placés sous sa responsabilité.
 
La mendicité imposée aux disciples
 
Moustapha Dramé a également reconnu que les talibés étaient envoyés mendier.
 
Il a soutenu que les sommes collectées étaient utilisées pour assurer leurs besoins quotidiens et financer certaines dépenses du daara.
 
Le maître coranique a reproché à plusieurs parents de ne plus participer à la prise en charge de leurs enfants après les avoir confiés à son établissement. Selon lui, cette absence de contribution l’aurait conduit à recourir à la mendicité.
 
Le parquet requiert deux ans avec sursis
 
Le procureur Farba Ngom a rejeté les arguments avancés par le prévenu, tout en tenant compte de sa situation.
 
Le représentant du ministère public a requis une peine de deux ans de prison assortie du sursis.
 
La défense, assurée par Me Serigne Diongue, a plaidé pour une application particulièrement clémente de la loi. L’avocat a affirmé que son client avait voulu agir pour le bien des enfants, mais qu’il avait transgressé la loi sans mesurer la gravité de ses actes.
 
Quatre talibés confirment les faits
 
Quatre des sept enfants concernés ont effectué le déplacement au Palais de justice de Diourbel.
 
Ils ont confirmé les déclarations faites au cours de l’enquête ainsi que les faits reconnus par Moustapha Dramé.
 
Ils n’ont toutefois pas formulé de demande de dommages et intérêts.
 
Après délibération, le tribunal a reconnu le maître coranique coupable de l’ensemble des charges. Il l’a condamné à quinze jours de prison ferme et au paiement d’une amende de 50 000 FCFA.
Autres articles
Samedi 25 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Réparation du scanner de l'hôpital régional de Kolda : Le nouveau DG de la LONASE, Abdourahmane Baldé (Doura) remet un chèque de 20 millions...

Réparation du scanner de l'hôpital régional de Kolda : Le nouveau DG de la LONASE, Abdourahmane Baldé (Doura) remet un chèque de 20 millions... - 25/07/2026

Sandiara : pour payer les ordonnances de son épouse, il vole un sac de lait de 25 kg

Sandiara : pour payer les ordonnances de son épouse, il vole un sac de lait de 25 kg - 25/07/2026

Pikine-Guédiawaye : O.Maïga jugé pour des agressions sexuelles présumées sur une adolescente vulnérable…dix ans de réclusion requis

Pikine-Guédiawaye : O.Maïga jugé pour des agressions sexuelles présumées sur une adolescente vulnérable…dix ans de réclusion requis - 25/07/2026

TOUBA- Adhésion à « Diomaye- Président »/ Matar Diop bénéficie du soutien de ses responsables

TOUBA- Adhésion à « Diomaye- Président »/ Matar Diop bénéficie du soutien de ses responsables - 25/07/2026

TOUBA/ « Aadiya » de 282 millions pour la rénovation de la Mosquée remise au khalife par « Wakeur Serigne Abdou Khadre Mbacké »

TOUBA/ « Aadiya » de 282 millions pour la rénovation de la Mosquée remise au khalife par « Wakeur Serigne Abdou Khadre Mbacké » - 24/07/2026

Vente de cartes dans région de Thiès : Deux arrêtés préfectoraux interdisent en un même week-end des activités de PASTEF

Vente de cartes dans région de Thiès : Deux arrêtés préfectoraux interdisent en un même week-end des activités de PASTEF - 24/07/2026

TOUBA- Hizbut-Tarquiyah célèbre son cinquantenaire / Entre bilan d’étape, ambitions et constats amères sur la fantaisie dans la déclamation des xasaïds.

TOUBA- Hizbut-Tarquiyah célèbre son cinquantenaire / Entre bilan d’étape, ambitions et constats amères sur la fantaisie dans la déclamation des xasaïds. - 24/07/2026

Assemblée nationale : Le Bureau déclare recevables plusieurs propositions de loi et commissions d’enquête parlementaire

Assemblée nationale : Le Bureau déclare recevables plusieurs propositions de loi et commissions d’enquête parlementaire - 24/07/2026

Recomposition politique : Cheikh Ahmed Tidiane Thiam et le Mouvement « Sénégal Moniou Niorr » rejoignent la dynamique présidentielle

Recomposition politique : Cheikh Ahmed Tidiane Thiam et le Mouvement « Sénégal Moniou Niorr » rejoignent la dynamique présidentielle - 24/07/2026

La ministre des Pêches Amy Mara Dièye appelle à la mobilisation pour le lancement du parti du Président Diomaye Faye

La ministre des Pêches Amy Mara Dièye appelle à la mobilisation pour le lancement du parti du Président Diomaye Faye - 24/07/2026

Recouvrement des avoirs criminels / Cautionnements, saisies, confiscations : Ce que révèle le bilan 2025 de l’ONRAC

Recouvrement des avoirs criminels / Cautionnements, saisies, confiscations : Ce que révèle le bilan 2025 de l’ONRAC - 24/07/2026

Richard-Toll : un sergent-chef des Eaux et Forêts déféré après la plainte de la mère d’une adolescente de 16 ans pour viols répétitifs, pédophilie et détournement de mineure

Richard-Toll : un sergent-chef des Eaux et Forêts déféré après la plainte de la mère d’une adolescente de 16 ans pour viols répétitifs, pédophilie et détournement de mineure - 24/07/2026

Joal : accusée d’avoir volé 6,8 millions de FCFA à son patron, la gérante d’un multiservices évoque un mystérieux braquage

Joal : accusée d’avoir volé 6,8 millions de FCFA à son patron, la gérante d’un multiservices évoque un mystérieux braquage - 24/07/2026

Braquages de clients de banque : Plus de 27 millions braqués…20 ans de réclusion requis contre « Fallou Daba », « Pakala » et leur coaccusé

Braquages de clients de banque : Plus de 27 millions braqués…20 ans de réclusion requis contre « Fallou Daba », « Pakala » et leur coaccusé - 24/07/2026

Mbour : un professeur de l’UCAD traîné en justice par son ex-femme pour des bijoux en or disparus

Mbour : un professeur de l’UCAD traîné en justice par son ex-femme pour des bijoux en or disparus - 24/07/2026

Falémé : l'Armée démantèle un nouveau site d'orpaillage clandestin

Falémé : l'Armée démantèle un nouveau site d'orpaillage clandestin - 24/07/2026

Mali: «La possibilité d’une offensive militaire américaine reste assez limitée»

Mali: «La possibilité d’une offensive militaire américaine reste assez limitée» - 24/07/2026

Réinsertion sociale et dignité humaine : Le Sénégal inscrit le « Mandela Day » dans sa politique pénitentiaire

Réinsertion sociale et dignité humaine : Le Sénégal inscrit le « Mandela Day » dans sa politique pénitentiaire - 24/07/2026

El Talentón Sénégal & Gambie 2026 : Samba Sall mobilise le monde universitaire[...], autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat et du développement

El Talentón Sénégal & Gambie 2026 : Samba Sall mobilise le monde universitaire[...], autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat et du développement - 23/07/2026

‎Foulamory (Vélingara) : Un litige foncier vire au drame... ‎

‎Foulamory (Vélingara) : Un litige foncier vire au drame... ‎ - 23/07/2026

Saint Louis / Vallée du Fleuve : L’État lance un vaste programme d’eau potable à Dagana, Podor et Matam

Saint Louis / Vallée du Fleuve : L’État lance un vaste programme d’eau potable à Dagana, Podor et Matam - 23/07/2026

Samsung dévoile sa nouvelle gamme Galaxy Z : Fold8 Ultra, Fold8 et Flip8

Samsung dévoile sa nouvelle gamme Galaxy Z : Fold8 Ultra, Fold8 et Flip8 - 23/07/2026

Lancement de l’OBFILOC : Le Trésor public veut moderniser la gouvernance financière des 601 collectivités territoriales

Lancement de l’OBFILOC : Le Trésor public veut moderniser la gouvernance financière des 601 collectivités territoriales - 23/07/2026

Trump veut qu’Infantino devienne secrétaire général de l’ONU

Trump veut qu’Infantino devienne secrétaire général de l’ONU - 23/07/2026

SOS Arachides ! : L’Alerte Silencieuse Des Tourteaux de la SONACOS (Par Arona Oumar KANE)

SOS Arachides ! : L’Alerte Silencieuse Des Tourteaux de la SONACOS (Par Arona Oumar KANE) - 23/07/2026

Arrêt du trafic ferroviaire Dakar-Thiès-Diogo : les cheminots retraités en sit-in sur les rails, réclament le paiement de leurs pensions

Arrêt du trafic ferroviaire Dakar-Thiès-Diogo : les cheminots retraités en sit-in sur les rails, réclament le paiement de leurs pensions - 23/07/2026

Refondation curriculaire : Quand la mémoire du passé éclaire l'école de demain

Refondation curriculaire : Quand la mémoire du passé éclaire l'école de demain - 23/07/2026

Affaire actes contre nature de la plage de Gadaye : le parquet ouvre une information judiciaire, l’enquête prend une nouvelle dimension

Affaire actes contre nature de la plage de Gadaye : le parquet ouvre une information judiciaire, l’enquête prend une nouvelle dimension - 23/07/2026

Il louait des voitures avant de les mettre en gage ou de les vendre : la cavale de M.Faye s’achève à Rosso

Il louait des voitures avant de les mettre en gage ou de les vendre : la cavale de M.Faye s’achève à Rosso - 23/07/2026

Affectation des chanceliers : le SYCAES dénonce un manque de transparence et interpelle les autorités

Affectation des chanceliers : le SYCAES dénonce un manque de transparence et interpelle les autorités - 23/07/2026

RSS Syndication