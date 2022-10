TOUBA - 19 millions dégagés pour des fournitures - Le maire démenti, séance tenante, par 02 écoles qu’il a citées comme bénéficiaires

Dans le cadre des précisions qu’il avait voulu apporter au sujet de la répartition des 19 millions alloués par la mairie de Touba aux écoles à titre de fournitures, Abdou Lahad Kâ a cité l’établissement de Darou Khoudoss et celui de Al Azhar qui sont en terme de fréquentation, les plus populaires.

Dans une chronique qu’il fait généralement dans une radio locale (Ucab.fm), Serigne Cheikh Amar a interpellé l’édile sur « cette absurdité ».

À peine la chronique diffusée, le maire est vite intervenu par appel téléphonique pour démentir les allégations de Amar, signalant que des sommes d’argent conséquentes ont été effectivement affectées à ces écoles susmentionnées. Il demandera à la presse d’aller vérifier les informations. « Allez demander au directeur Serigne Saliou ou à Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Serigne Mourtalla pour ce qui concerne Al Azhar et les responsables de l’école de Darou Khoudoss. Allez demander à Serigne Abdourahmane Mbacké, par exemple. Si vous ne pouvez pas le faire, allez vérifier au niveau de l’Inspection départementale de l’Enseignement et de la Formation. C’est elle qui se charge de la répartition. Au-delà de cela, ce que la mairie fait en terme de soutien dans ce sens aux deux écoles que vous citez n’est connu que des intéressés et ce soutien est réel... »

LES DÉMENTIS

À peine a-t-il fini d’apporter ses précisions que deux démentis sont tombés comme un couperet sur sa tête. Le premier a été celui de Serigne Abdoulaye Dioum de l’école de Serigne Cheikh Gaïndé Fatma de Darou Khoudoss. En sa qualité de directeur et au nom de Serigne Abdourahmane Mbacké, il précisera que l’établissement n’a reçu à ce jour aucun centime. « Nous n’avons encore rien reçu ni en terme de subvention encore moins de soutien. Et je tiens aussi à signaler que l’école n’a aussi jamais rien reçu de la commune. »

Le second démenti a été formulé par Serigne Moustapha Diop, directeur des études de Al Azhar. « Nous avons plus de 10.000 élèves à Touba. Mais je tiens à dire ici que les propos du maire sont contraires à la vérité. La seule chose que nous avons reçue du maire Abdou Lahad, ce sont des cahiers d’une valeur de 1,600 000 francs et c’était il y a ...06 ans.