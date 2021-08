THIES/ les quartiers de Nguinth et Poniene "sauvés" des eaux grâce aux motos pompes de Habib Niang

Les fortes pluies sont encore au rendez-vous comme l'année dernière. Depuis le week-end dernier la météo avait annoncé que toute l'étendue du territoire va renouer avec des averses une aubaine pour les paysans qui commençaient à désespérer. Mais de l'autre côté certaines localités sont inondées c'est le cas de la région de Thiès précisément dans les quartiers comme Nguinth et Poniene qui renouent avec les inondations comme l'année passée. Heureusement pour ces populations, la clairvoyance de monsieur Habib Niang a soulagé les populations. Les motos pompes que le jeune leader apériste avait donné à ces populations lors des fortes pluies de l'année dernière, ont permis d'évacuer les eaux qui avaient fini d'inonder les places publiques et les maisons. Selon les habitants de ces zones inondées " Habib Niang est un leader, un responsable hors norme, car il aurait pu leurs donner du sucre et du savon, mais en lieu et place il a donné des motos pompes qui a servi à évacuer les eaux comme ce fut le cas l'année passée" .