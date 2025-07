TGI de Diourbel : Moussa Mbaye de l'Apr obtient la liberté provisoire

Mais en dépit de l'opposition du procureur Farba Niowi Ngom à cette requête, le tribunal a accédé à la demande de Me Serigne Diongue en accordant la liberté provisoire à Moussa Mbaye qui comparaîtra à nouveau le jeudi 11 septembre 2025.

Appelée aujourd'hui jeudi 31 juillet devant la barre du tribunal des flagrants délits de Diourbel, l'affaire opposant le député de Pastef Cheikh Thioro Mbacké au militant de l'Apr Moussa Mbaye a finalement été renvoyé au jeudi 11 septembre 2025.Partie civile dans ce dossier pour lequel il a attrait Moussa Mbaye devant la justice pour diffamation, injures publiques par un outil informatique, calomnies, entre autres, le député Cheikh Thioro Mbacké n'a pas comparu. Qui plus est, son avocat aussi, n'a pas daigné se présenter.Il n'en fallait pas davantage pour l'expérimenté avocat, Me Serigne Diongue, malgré son jeune âge, de saisir l'occasion pour corser sa plaidoirie au moment de solliciter une demande de mise en liberté provisoire pour son client Moussa Mbaye.Faisant ainsi état de la garantie de représentation du prévenu qui s'est présenté à la police de Touba dès qu'il a été convoqué, Me Serigne Diongue a souligné l'absence de réitération de l'action nonobstant le fait qu'il n'existe aucun risque de trouble public. Aussi, la robe noire a invité le tribunal a permettre à Moussa Mbaye devant ses nombreux soutiens dans la salle, de passer le Magal en homme libre.