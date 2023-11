TEMPS FORTS 4e Galop des Lions : Sadio Manè et Cie en communion avec les supporters… Le 12e Gaïndé assure le show !

L’ambiance était au rendez-vous ce jeudi après-midi à l’occasion de la quatrième séance d’entraînement de l’équipe nationale de football du Sénégal. Pour les besoins des deux premières journées des éliminatoires de la coupe du monde 2026, les champions d’Afrique doivent jouer face au Soudan du sud (huis clos à Dakar, le 18 novembre) et le Togo quatre jours plus tard à Lomé. Alors que la rencontre du samedi est prévue à huis clos, la séance d’entraînement du jour a été ouverte au public qui a répondu présent. Mais c’est surtout le 12e Gaye qui s’est fait remarquer en mettant l’ambiance dans les tribunes. À l’occasion Sadio Mané et ses coéquipiers sont allés saluer le public. Des moments de communion et d’échanges avant la séance du jour, marquée par les absences de Pathé Ciss, Pape Matar Sarr et Boulay Dia qui ne se sont pas entraînés…



Mouhamadou Moustapha Gaye