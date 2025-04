TECNO lance la série CAMON 40, débloquant un nouveau niveau d'IA et de photographie instantanée

TECNO AI rend la vie plus créative, pratique et efficace pour les utilisateurs du monde entier



La série CAMON 40 redéfinit la communication pilotée par l'IA avec le premier téléphone au monde doté d'un assistant d'appel 360°. Elle intègre la suppression du bruit d'appel innovante de TECNO, une innovation exclusive et inédite pour une clarté accrue, ainsi que la traduction des appels pour une communication multilingue en temps réel, la réponse automatique pour éviter de manquer des appels importants et le résumé des appels pour la transcription des appels en texte.



La série CAMON 40 produit des images créatives et professionnelles grâce à des fonctionnalités exceptionnelles de création d'images par IA, basées sur des analyses locales des besoins d'imagerie des utilisateurs internationaux. Il est le premier à intégrer la technologie Universal Tone mise à jour de TECNO, permettant de réaliser des portraits aux tons variés pour des représentations encore plus réalistes et inclusives. L'extension d'image par IA est également une nouveauté de la série CAMON 40, permettant d'agrandir les photos et de restaurer les détails des scènes complexes. Pour une édition plus facile, la série comprend également les fonctions améliorées AI Eraser 2.0, AIGC Portrait 2.0, AI Perfect Face et AI Sharpness Plus, améliorant encore la créativité et la clarté des images.

Intégrant des capacités d'IA avancées, TECNO AI enrichit son écosystème avec des interactions plus intelligentes et plus intuitives. Les outils d'efficacité IA de TECNO AI optimisent la productivité au quotidien grâce à des fonctionnalités telles que l'écriture IA pour une création de contenu simplifiée, la recherche en ligne fluide d'un simple glissement de doigt grâce à Circle to Search, intégrée à Google, et AI Translate, qui offre la première traduction simultanée en temps réel avec un casque Bluetooth sur un appareil Android. La série intègre également l'assistant IA Ella avec requête d'écran en un clic et Ask Ella, permettant aux utilisateurs de passer des appels, de créer des plannings, d'identifier des images et du texte, de naviguer et d'effectuer diverses tâches, tout en minimisant la saisie manuelle.



Durabilité et savoir-faire : Conçu pour la résistance et l'élégance



La série CAMON 40 excelle non seulement par ses fonctionnalités intelligentes, mais se distingue également par sa conception robuste et durable, garantissant une fiabilité durable dans tous les environnements.

Avec leurs indices de résistance à la poussière et à l'eau IP68 et IP69, les CAMON 40 Premier 5G, CAMON 40 Pro 5G et CAMON 40 Pro sont conçus pour résister aux conditions extrêmes, y compris à l'eau chaude. Le CAMON 40 est certifié IP66, offrant une résistance fiable aux éclaboussures d'eau pour une protection quotidienne. Équipé du verre Corning® Gorilla® Glass 7i, la série CAMON 40 (Premier 5G/Pro 5G/Pro) offre une protection exceptionnelle contre les éléments, des tempêtes de sable poussiéreuses à l'humidité élevée ou aux chutes de neige. L'ensemble de la série est certifié SGS 5 étoiles et offre une résistance aux chutes à 360 degrés, offrant une protection supérieure contre les impacts du quotidien. Les CAMON 40 Premier 5G et CAMON 40 Pro 5G garantissent également une performance sans latence pendant 72 mois grâce à la certification TÜV Rheinland.