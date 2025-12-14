CAN 2025- Ismaïla Sarr de retour de blessure face à une Manchester City beaucoup trop forte pour Crystal Palace


CAN 2025- Ismaïla Sarr de retour de blessure face à une Manchester City beaucoup trop forte pour Crystal Palace
À une semaine du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’international sénégalais Ismaïla Sarr a effectué son retour sur les terrains ce dimanche lors de la 16e journée de Premier League. Titularisé par Oliver Glasner face à Manchester City, l’ailier de Crystal Palace a disputé l’intégralité de la rencontre, marquant ainsi la fin d’une absence de deux semaines due à une blessure contractée le 30 novembre contre Manchester United.

Ce retour, bien que rassurant pour la sélection sénégalaise, n’a pas suffi à éviter la lourde défaite des Eagles (0-3) face à un Manchester City clinique, porté par un doublé d’Erling Haaland (41’, 89’ s.p.) et un but de Phil Foden (69’). Sarr, bien que actif sur son aile, n’a pas réussi à se montrer décisif dans une rencontre dominée par les Citizens.

Oliver Glasner, entraîneur de Crystal Palace, a confirmé en conférence de presse que Sarr rejoindra bien la sélection sénégalaise pour la CAN: « Il est apte à jouer, et la Fédération souhaite procéder à sa propre évaluation. Je m’attends à ce qu’il s’y rende ». Ce retour est un soulagement pour le Sénégal, qui avait exprimé des inquiétudes après la blessure de Sarr début décembre.  Ismaela Sarr est âgé de 27 ans .
