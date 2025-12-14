CAN 2025 : Pape Thiaw frappe du poing sur la table et promet une équipe prête à mourir pour le Sénégal


Dans un climat tendu et une organisation vivement critiquée, Pape Thiaw a livré une conférence de presse sans filtre. Entre le manque de considération dénoncé et des conditions loin des standards attendus pour un champion d’Afrique, le sélectionneur des Lions a tenu à rappeler que le respect du Sénégal n’est pas négociable. Sans chercher le confort, Pape Thiaw exige au minimum de la considération pour une équipe qui porte les espoirs de tout un peuple.

 

Sur le plan sportif, la question de l’état physique des joueurs a été centrale. Plusieurs cadres revenant de blessures ont fait l’objet d’échanges étroits avec les staffs médicaux des clubs. Là encore, le message est clair, aucune place pour l’émotion dans les choix. « S’ils ne sont pas aptes, ils ne seront pas là », affirme Pape Thiaw, sûr de la richesse du vivier sénégalais.

 

Chamboulée par les revirements de la FIFA et privée de matchs amicaux, la préparation a dû être repensée dans l’urgence. Mais hors de question de se cacher derrière ces perturbations. « Tout le monde est concerné », rappelle le sélectionneur, déterminé à s’adapter et à avancer. Favori assumé, le Sénégal sait que chaque match sera un combat. Phase de groupes ou élimination directe, Pape Thiaw promet une équipe prête, concentrée et affamée de victoires.

 

Enfin, le sélectionneur sénégalais mise sur une alchimie entre cadres expérimentés et jeunes talents découvrant la CAN. Des leaders comme Koulibaly, Sadio Mané ou Gana Guèye encadreront une génération ambitieuse, prête à se sacrifier pour le maillot. Déjà vainqueur du CHAN, Pape Thiaw nourrit une ambition claire, offrir une deuxième étoile au Sénégal...

Dimanche 14 Décembre 2025
Karim Ndiaye



