CAN 2025- Ilay Camara blessé dès la 16e minute : Inquiétude à une semaine du début de la compétition

Le jeune latéral sénégalais Ilay Camara a été contraint de quitter prématurément la pelouse du Lotto Park ce samedi soir, lors de la 18e journée de Jupiler Pro League opposant Anderlecht à Saint-Trond. Touché à la cuisse droite, Camara a été remplacé dès la 16e minute par Ali Maamar, laissant craindre une blessure musculaire sérieuse à seulement huit jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.



Le joueur de 22 ans, récemment transféré à Anderlecht et convoqué pour la première fois avec les Lions de la Teranga pour une coupe d’Afrique des Nations , semblait souffrir d’un étirement ou d’une lésion aux ischio-jambiers. Le staff médical du club n’a pas encore communiqué sur la durée de son indisponibilité, mais une IRM est prévue dans les prochaines heures.



Cette blessure survient dans un contexte euphorique pour Camara, qui avait appris sa sélection nationale quelques heures plus tôt.. Son entraîneur à Anderlecht s’est dit « très préoccupé » en conférence de presse, soulignant que « la CAN était un objectif majeur pour Ilay cette saison ».



Malgré ce coup dur, Anderlecht a renversé Saint-Trond grâce à des buts de N. Saliba (68') et N. Angulo (71'), répondant à l’ouverture du score sur penalty de K. Goto (53'). Le club bruxellois s’impose 2-1 et conserve sa dynamique positive en championnat.



Pour parer à des défections de dernière minute , Pape Thiaw s’est battu pour convoquer le maximum de joueurs possibles. Affaire à suivre .