Sport - Malal Diallo appelle à l’unité des Sénégalais derrière les Lions pour la CAN 2025

Malal Diallo Pithieu, vice-président du Stade de Thiaroye et membre de la commission d’organisation de la Fédération Sénégalaise de Football, salue les innovations du sélectionneur Pape Thiaw et de la fédération relativement à la publication de la liste des Lions en vue de la CAN 2025. Grâce à la collaboration avec Sonatel et les services marketing, ces initiatives ont renforcé l’engouement des supporters sénégalais.



Malal Diallo insiste sur l’importance de l’unité autour de l’équipe : « Tout le monde veut devenir entraîneur, mais il faut enlever ce costume et être un vrai supporter. » La mobilisation populaire et le soutien du Président de la République, qui montre son amour pour l’équipe, renforcent la dynamique dans la tanière.

