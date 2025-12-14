Sport - Malal Diallo appelle à l’unité des Sénégalais derrière les Lions pour la CAN 2025


Malal Diallo Pithieu, vice-président du Stade de Thiaroye et membre de la commission d’organisation de la Fédération Sénégalaise de Football, salue les innovations du sélectionneur Pape Thiaw et de la fédération relativement à la publication de la liste des Lions en vue de la CAN 2025. Grâce à la collaboration avec Sonatel et les services marketing, ces initiatives ont renforcé l’engouement des supporters sénégalais. 

Malal Diallo insiste sur l’importance de l’unité autour de l’équipe : « Tout le monde veut devenir entraîneur, mais il faut enlever ce costume et être un vrai supporter. » La mobilisation populaire et le soutien du Président de la République, qui montre son amour pour l’équipe, renforcent la dynamique dans la tanière.

 

 

Pour Malal Diallo, la liste des joueurs répond aux attentes, notamment concernant les blessés, et laisse aux techniciens le soin de gérer les aspects médicaux et tactiques. Selon lui, l’expérience de Pape Thiaw permet de garantir que l’équipe sera prête et soutenue pour relever les défis de la compétition, notamment les prochains matchs de préparation et le choc très attendu contre la France en Coupe du Monde.

Dimanche 14 Décembre 2025
Karim Ndiaye



