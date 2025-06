TAS à Sonko sur l’annulation du déplacement des lionnes du Basketball aux USA : « Ce Gatsa-Gatsa émotionnel n’a pas sa place… »

Le député et président du parti République des Valeurs (RV), Thierno Alassane Sall, a vivement critiqué la décision du Premier ministre Ousmane Sonko d'annuler le stage de l'équipe nationale féminine de basketball aux États-Unis. Selon Sall, "Le Premier ministre Ousmane Sonko doit savoir que ses déclarations populistes, destinées à nourrir le fanatisme de ses thuriféraires, peuvent avoir des conséquences graves pour notre pays."



Thierno Alassane Sall estime que "le cote du Sénégal auprès des institutions financières ne cesse de plonger à mesure de ses sorties désinvoltes", ce qui, d'après lui, se paie "très cher en termes de taux d’intérêt sur nos emprunts."



Une diplomatie sans "Gatsa-Gatsa émotionnel"

Comme si cela ne suffisait pas, il ajoute : "le voilà qui appelle au gatsa-gatsa avec Donald Trump." Le parlementaire s'interroge : "En mesure-t-il seulement les potentielles conséquences désastreuses pour le Sénégal et les nombreux Sénégalaises et Sénégalais qui vivent aux USA ?"



Rappelant les principes diplomatiques, Thierno Alassane Sall affirme qu'il "y a une façon de se faire respecter sans exposer ses émotions au grand public et verser dans la démagogie ; le gatsa-gatsa n’y a pas sa place." Il conclut, sans détour : "aucune surprise cependant : cette sortie, dans la forme comme dans le fond, n’est qu’une expression de l’incompétence."