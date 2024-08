Suspension de parution de « Sunu Lamb et Stades : Mamadou I. Kane: « Nous avons malheureusement un régime qui veut ´exterminer’ la presse »

Depuis quelques semaines, le secteur de la presse est confronté à des difficultés financières exacerbées par la pression du fisc, l’absence de subventions de l’État, de fiscalité propre aux entreprises entre autres. Même si des propositions ont été faites comme pour tout autre secteur névralgique, la situation dans le secteur semble perdurer et mener tout droit vers la perte d’emplois. Ce qui n’a pas épargné certains organes comme les quotidiens sportifs sénégalais « Stades et Sunu Lamb ». Deux quotidiens créés respectivement en 2004 et 2005 avec des milliers de parutions. Mais avec cette annonce du propriétaire, Mamadou Ibra Kane du Cdeps, le mal semble profond. Joint au téléphone, le directeur du groupe de presse « Africaine communication Édition » se désole de voir cette situation critique perdurer sous « le regard passif des nouveaux dirigeants ».







« En réalité, le nouveau régime, contrairement à toutes les attentes, veut exterminer la presse. C’est un régime qui n’a aucune vision pour le secteur de la presse. Tous les actes qu’il pose, sont totalement contre le secteur » regrette Mamadou I. Kane en manifestant sa tristesse face à ces responsables perdre leurs emplois. « Ce sont des gens qui m’ont fait confiance en tant que chef d’entreprise et directeur de la rédaction. Mais on ne peut pas maintenir des travailleurs qui espèrent être payés et au finish, n’obtiennent pas leur dû. J’ai jusqu’à 3 mois d’arriérés de salaire et il y’a d’autres entreprises qui vivent pire que moi ».







Pour rappel, Mamadou Ibra Kane en tant que chef du patronat, avait introduit deux demandes d’audience mais jusque là, pas encore de suivi.