Surveillance des ressources forestières, aires marines protégées et parcs : Les agents bientôt équipés en armement

Le ministre de l’Environnement et du Développement Durable a fait face aux conseillers membres du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) ce mardi 14 juin 2023 à Dakar. Alioune Ndoye est revenu sur la politique de développement de son ministère durant les cinq prochaines années.

Il a révélé le projet de renforcement en armement des agents des eaux et forêts, et chasse pour leur faciliter leur mission de surveillance des ressources forestières, aires marines protégées, et des parcs.

Le thème de cette session est intitulé : « La gestion des ressources naturelles, la gouvernance des collectivités territoriales ».

Le ministre est revenu sur la question de la reforestation des forêt classées et autres forêts simples, la lutte contre l’érosion côtière, la salinisation et autres projets. Ceci sans oublier le renforcement des parcs nationaux...