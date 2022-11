Supposée tension de trésorerie au Crédit mutuel du Sénégal : Le collectif des salariés balaie en touche l'information..

Le collectif des salariés du Crédit mutuel du Sénégal est monté au créneau pour se prononcer sur la situation actuelle de l'institution. En conférence de presse cet après midi, le collectif balaie d'un revers d'eau les informations portées par certains membres du personnel faisant état d'une tension de trésorerie que traverserait l'institution. Selon Laurent César Coly, le porte parole du collectif, à l'heure actuelle, l'institution ne connaît aucune difficulté. « Le crédit mutuel du Sénégal n'a aucun problème de liquidités. Nos résultats ont augmenté depuis 2019 d'année en année sur les trois dernières années au moins d'un milliard.

Donc une entreprise qui est dans cette dynamique là, on ne peut dire que c'est une entreprise en difficulté. Ceux là qui sont en train de parler disent des choses qui ne collent pas avec la réalité. C'est pourquoi nous voulons rassurer les sociétaires, les populations du Sénégal », a tenté de démentir le porte-parole.

Pour Laurent César Coly et compagnie, ceux là qui agitent cette question, constitue une bande de personnes qui ne cherche qu'à satisfaire leurs propres intérêts. « C'est des gens qui sont là en train de gérer leurs problèmes personnels et ils veulent transférer ce combat sur les sociétaires. Parce qu'ils l'ont tenté auprès de tutelle, ils ne l'ont pas réussi et maintenant ils veulent salir l'image de l'institution en tentant de manipuler les sociétaires. Contrairement à ce qu'ils annoncent, nos fonds propres tournent autour de 62 milliards et la banque centrale peut attester ça », conclut-il...