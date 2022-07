Supposée spoliation foncière / Barthelemy Dias menace : « Ce n’est plus normal que les fonctionnaires pillent le domaine foncier national… »

Une fois la majorité acquise à l’Assemblée nationale pour l’inter coalition Wallu Askan Wi et Yewwi Sénégal, Barthélemy Dias a promis aux citoyens sénégalais que la lutte contre la spoliation foncière sera une priorité nationale.« Ce n’est plus normal que les fonctionnaires pillent le domaine foncier national… »



Tout ce qui aura trait au foncier passera par l’Assemblée nationale, ajoute-t-il en présence des leaders de la coalition présents à ce meeting inaugural à Dakar, pour les législatives du 31 juillet 2022.



Pour le maire de Dakar, il est temps qu’on revienne aux habitats à loyer modéré (Hlm) et autres politiques de logements sociaux…