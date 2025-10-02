Supposée hausse des tarifs de l’électricité : La Senelec dément et apporte des clarifications


Supposée hausse des tarifs de l’électricité : La Senelec dément et apporte des clarifications
Dans un communiqué rendu public, ce jeudi 2 octobre, la Senelec a démenti l'information selon laquelle, il ya une "hausse des tarifs de l'électricité". 
 
"Depuis quelques temps, des informations sur une supposée hausse des prix de l’électricité  circulent dans l’opinion, notamment sur les réseaux sociaux.
Senelec tient à préciser que c’est la Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie (CRSE) qui fixe les tarifs de l’électricité et ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune modification depuis la décision N°2023-28 du mois de décembre
2023", a précisé la direction de la communication et du Marketing de la Senelec. 

Toutefois, poursuit le document, "il convient de rappeler que les factures d’électricité sont directement liées à la consommation des clients : plus la consommation augmente, plus le montant facturé s’élève. Cette situation est accentuée par l’épisode de forte chaleur que connaît le pays depuis plusieurs mois, une canicule qui risque de se prolonger jusqu’à la fin du mois d’octobre."
Autres articles
Jeudi 2 Octobre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
[ Contribution] L’économie sénégalaise étouffée par la rhétorique populiste

[ Contribution] L’économie sénégalaise étouffée par la rhétorique populiste - 04/10/2025

Insultes envers Makhtar Kébé et la communauté tidiane : le coup de gueule d'Adama Sow

Insultes envers Makhtar Kébé et la communauté tidiane : le coup de gueule d'Adama Sow - 04/10/2025

AG à Kaolack : De nouvelles têtes à la Convention des Jeunes Reporters zone Centre

AG à Kaolack : De nouvelles têtes à la Convention des Jeunes Reporters zone Centre - 04/10/2025

Politique : Taxawu Sénégal se réorganise et annonce un congrès en janvier 2026

Politique : Taxawu Sénégal se réorganise et annonce un congrès en janvier 2026 - 04/10/2025

Cascades de départs à Taxawu Sénégal : La réaction de Khalifa Sall...

Cascades de départs à Taxawu Sénégal : La réaction de Khalifa Sall... - 04/10/2025

Trounweissel ou Changement de Trône : l’Ambassade du Luxembourg au Sénégal célèbre l’avènement de Son Altesse Royale le Grand-Duc Guillaume

Trounweissel ou Changement de Trône : l’Ambassade du Luxembourg au Sénégal célèbre l’avènement de Son Altesse Royale le Grand-Duc Guillaume - 04/10/2025

Ukraine: au moins 30 blessés dans une attaque de drone russe sur une gare, selon Zelensky

Ukraine: au moins 30 blessés dans une attaque de drone russe sur une gare, selon Zelensky - 04/10/2025

Mbour – Il brade un iPhone à 35 000 F pour payer l’école de son fils… et récolte 6 mois de prison

Mbour – Il brade un iPhone à 35 000 F pour payer l’école de son fils… et récolte 6 mois de prison - 04/10/2025

Situation épidémiologique dans la région de Thiès : 12 cas suspects notifiés (MPOX), des cas de dengue et un chikungunya confirmés...

Situation épidémiologique dans la région de Thiès : 12 cas suspects notifiés (MPOX), des cas de dengue et un chikungunya confirmés... - 04/10/2025

Médecins du Sénégal : seuls 38 % en règle face à leurs cotisations, l’Ordre alerte sur des défis majeurs pour la profession

Médecins du Sénégal : seuls 38 % en règle face à leurs cotisations, l’Ordre alerte sur des défis majeurs pour la profession - 04/10/2025

CRD / Rentrée scolaire à Kolda :‎ 570 enseignants partis…un déficit d’inspecteurs noté…

CRD / Rentrée scolaire à Kolda :‎ 570 enseignants partis…un déficit d’inspecteurs noté… - 04/10/2025

Transport aérien : La compagnie Air Sénégal renforce sa flotte pour soutenir son réseau

Transport aérien : La compagnie Air Sénégal renforce sa flotte pour soutenir son réseau - 04/10/2025

Enquêtes sur les manifestations 2021-2024 : « Il ne peut y avoir de poursuites sans abrogation de l’amnistie » (APR)

Enquêtes sur les manifestations 2021-2024 : « Il ne peut y avoir de poursuites sans abrogation de l’amnistie » (APR) - 03/10/2025

Deux morts dans une fusillade dans un quartier sensible de Nice

Deux morts dans une fusillade dans un quartier sensible de Nice - 03/10/2025

Propos haineux contre Macky Sall : l’APR dénonce des dérives et interpelle le Procureur

Propos haineux contre Macky Sall : l’APR dénonce des dérives et interpelle le Procureur - 03/10/2025

Gaza: le Hamas se dit prêt à libérer les otages dans le cadre du plan Trump

Gaza: le Hamas se dit prêt à libérer les otages dans le cadre du plan Trump - 03/10/2025

Le Sénat américain échoue de nouveau à mettre fin au blocage budgétaire

Le Sénat américain échoue de nouveau à mettre fin au blocage budgétaire - 03/10/2025

Manifestations à Madagascar: le président dénonce une tentative de

Manifestations à Madagascar: le président dénonce une tentative de "coup d'Etat" - 03/10/2025

Que sait-on du mouvement GenZ 212 qui secoue le Maroc?

Que sait-on du mouvement GenZ 212 qui secoue le Maroc? - 03/10/2025

Le pétrolier de la flotte fantôme russe arraisonné par la France a repris la mer

Le pétrolier de la flotte fantôme russe arraisonné par la France a repris la mer - 03/10/2025

Thiès / Rentrée scolaire 2025-2026 : Les besoins en personnel enseignant et en tables-bancs estimés respectivement à 310 et 65.609

Thiès / Rentrée scolaire 2025-2026 : Les besoins en personnel enseignant et en tables-bancs estimés respectivement à 310 et 65.609 - 03/10/2025

Au Burkina sous la junte: silence, répression et propagande

Au Burkina sous la junte: silence, répression et propagande - 03/10/2025

Forces Armées : Le CEMAT célèbre la Journée du Terrien

Forces Armées : Le CEMAT célèbre la Journée du Terrien - 03/10/2025

Commerce et industrie : l’ACIS alerte l’État sur les difficultés du secteur

Commerce et industrie : l’ACIS alerte l’État sur les difficultés du secteur - 03/10/2025

SOURIRE RETROUVÉ/  L’hôpital Matlaboul Fawzeini célèbre la Journée mondiale du sourire après une opération de fente labiale chez un enfant 

SOURIRE RETROUVÉ/  L’hôpital Matlaboul Fawzeini célèbre la Journée mondiale du sourire après une opération de fente labiale chez un enfant  - 03/10/2025

Médias : les acteurs font le procès du CNRA

Médias : les acteurs font le procès du CNRA - 03/10/2025

Finances publiques : le FMI se prononce ce vendredi sur la « Dette cachée »

Finances publiques : le FMI se prononce ce vendredi sur la « Dette cachée » - 03/10/2025

Sénégal / cyberattaque : le fisc pris en otage par des hackers, une rançon de 6,5 milliards exigée

Sénégal / cyberattaque : le fisc pris en otage par des hackers, une rançon de 6,5 milliards exigée - 02/10/2025

Dérives sur les plateaux de télé : Les mises en garde du CNRA

Dérives sur les plateaux de télé : Les mises en garde du CNRA - 02/10/2025

Maroc : Des failles dans l’AEVM, des Sénégalais bloqués ou rapatriés faute d’autorisation

Maroc : Des failles dans l’AEVM, des Sénégalais bloqués ou rapatriés faute d’autorisation - 02/10/2025

RSS Syndication