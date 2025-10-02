Supposée hausse des tarifs de l’électricité : La Senelec dément et apporte des clarifications

"Depuis quelques temps, des informations sur une supposée hausse des prix de l’électricité circulent dans l’opinion, notamment sur les réseaux sociaux.

Senelec tient à préciser que c’est la Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie (CRSE) qui fixe les tarifs de l’électricité et ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune modification depuis la décision N°2023-28 du mois de décembre

2023", a précisé la direction de la communication et du Marketing de la Senelec.



Toutefois, poursuit le document, "il convient de rappeler que les factures d’électricité sont directement liées à la consommation des clients : plus la consommation augmente, plus le montant facturé s’élève. Cette situation est accentuée par l’épisode de forte chaleur que connaît le pays depuis plusieurs mois, une canicule qui risque de se prolonger jusqu’à la fin du mois d’octobre."