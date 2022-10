Supposée convocation très prochaine de Ousmane Sonko : « Aucun avis reçu pour le moment… » (Avocat)

« En prévision de l'audition prochaine d'oscar sierra-x-tout le personnel du groupe opérationnel de Dakar est consigné dans les cantonnements pour compter du mercredi 02 novembre 2022 jusqu'à nouvel ordre-x-. Les commandants d'unité sont tenus de contrôler la présence effective du personnel placé sous leurs ordres et de respecter strictement les heures de mise en place qui seront définies dans les notes de service établies durant la consigne-x-et fin », ce message radio de la police nationale fuité dans les réseaux sociaux agite à nouveau le débat sur la supposée « convocation imminente » du leader du Pastef Ousmane Sonko par le doyen des juges dans le cadre du dossier qui le lie avec la jeune masseuse Adji Sarr qui l’accuse de viol répétitif. Pour certains, la convocation de Ousmane Sonko par le doyen des juges est retenue le 03 Novembre prochain. Mais du côté de ses avocats l’on rejette en touche ses allégations.



Pour un membre du pool d’avocats du président du parti Pastef/ Les patriotes, Ousmane Sonko, pour le moment ils n’ont reçu aucun avis. « Aucun avis reçu pour le moment. On n’est pas encore avisé. Nous n’avons pas reçu d’avis de convocation. Mais on n’émet pas de doute, on attend parce que demain c’est lundi, on ne sait pas si le juge va le faire... », renseigne la robe noire sous le couvert de l’anonymat…