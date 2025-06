Supposé scandale à la Lonase / Toussaint Manga met les points sur les « i » : « On ne reculera pas, on fera face à tous les lobbies! »

Le directeur général de la Lonase est sorti de sa réserve après l’information sur un supposé scandale à la Lonase. L’affaire est alimentée dans le débat public depuis quelques jours et concernerait un contrat qui n'aurait pas respecté les dispositions du Code des marchés publics et dans lequel la Lonase serait impliquée.



Toussaint Manga réaffirme sa volonté de faire du principe du « Jub Jubeul Jubënti », un élément fondamental dans sa gestion. « Rien n'arrêtera le processus de renégociation de tous les contrats de la LONASE enclenché depuis quelques mois dans l'intérêt exclusif de l’État du Sénégal, avec des résultats déjà probants. »







En attendant de revenir plus tard dans les détails, le directeur général de la Lonase dit juste faire la précision à ceux qui l’interpellent sur un supposé scandale à la Lonase : « L'ère où une personne peut se faire signer cumulativemenent 4 contrats léonins à elle seule, l’ère des contrats déséquilibrés en défaveur de l'état avec des clauses d' exclusivité et de durée de 15 à 20 ans, également est révolue. Toussaint Manga estime que rien ne peut le faire chanter, lui mettre la pression ou le menacer de lui faire perdre son poste. « L’ère des intouchables qui pensent pouvoir acheter tout le monde est révolue. Aussi, l’ère où on peut détenir la plate-forme de centralisation et détenir cumulativemenent des plates-formes de jeux et rester hors contrôle, est révolue. La manipulation et la désinformation ne passeront plus… On ne reculera pas, on fera face à tous les lobbies inchallah », a-t-il conclu.