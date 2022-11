« Sunu Mondial » N°7 : Retour détaillé sur l’évolution du cas Sadio Mané et les nombreux rebondissements…

Depuis 24h, le cas Sadio Mané alimente en continue le fil d’actualité de Twitter et des autres réseaux sociaux. Entre l’annonce de sa blessure, son soi-disant forfait déclaré par L’Equipe et les nombreuses réactions dont celles du président Macky Sall et de la FSF, « Sunu mondial » consacre entièrement ce numéro à SM10.



Dans ce numéro « 7 », les supporters racontent comment ils ont appris la nouvelle tout en pointant un doigt accusateur en direction des « comploteurs » de l’ombre…