« Sunu Mondial » N°5 : Le maillot à 45.000 FCFA fait jaser... Les supporters parlent du cas Ilimane Ndiaye en sélection…

Avec un focus sur le match de la CAN 2002, entre le Sénégal et le Danemark (1-1, phase de groupe) ce numéro de « Sunu Mondial » revient aussi sur le prix du maillot des Lions ainsi que l’excellente forme d’Ilimane Ndiaye. À Colobane, le maillot de « second choix » a la côte, au détriment de l’orignal de 45.000 FCFA proposé par la FSF.

Par ailleurs, les supporters, impressionnés par la grande forme de l’attaquant de Sheffield United (8 buts en 18 matches), évoquent son cas dans la tanière…