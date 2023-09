Subvention de la pêche : Le ministère du commerce mise sur un outil d'auto évaluation pour le renforcement des capacités et la mise en œuvre de l'accord de l'OMC.

Le ministère du commerce et de la consommation a organisé un atelier de partage d'outil d'auto évaluation de l'assistance et de renforcement des capacités pour la mise en œuvre de l'accord de l'OMC sur les subventions de la pêche, ce Vendredi 15 Septembre à la sphère ministérielle de Diamniadio. Cette rencontre qui a servi de cadre d'échanges entre les acteurs du secteur du commerce, de la pêche et les partenaires internationaux, a été aussi l'occasion de faire l'état des lieux des négociations de la phase II sur les subventions à la pêche et perspectives.



"Cet outil d'auto évaluation vise à aider les pays en développement et les pays moins avancés à mieux connaître le corps et à identifier les besoins en renforcement de capacités pour pouvoir mettre en œuvre l'accord sur les subventions de la pêche", a soutenu Ansouma Badji, le directeur du commerce extérieur du Sénégal qui renseigne que cet outil d'auto évaluation permet également de préserver les ressources halieutiques qui sont dans nos océans ainsi que de préserver toutes les activités qui dépendent de ces ressources, les emplois, les revenus de la population des pêcheurs qui sont dans le pays.



Pour les développeurs de l'outil, cet appareil est conçu comme une aide pour tous les membres de l'OMC, "afin qu'ils puissent être évalués au niveau de leurs gouvernements où les actions seront requises pour mettre en œuvre cet important accord et pour identifier quels sont leurs besoins d'assistance", a fait savoir A. Badji...