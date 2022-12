Statut de l’opposant au Sénégal : Ismaïla Diallo dénonce le manque de considération pour l'immunité parlementaire

Lors du vote du budget du ministre du travail et du dialogue social, l'honorable député Ismaël Diallo a dénoncé l'irresponsabilité et le manque de considération pour l'immunité parlementaire à l'endroit des députés de l'opposition. Selon lui, le statut de l'opposant n'est pas respecté dans notre pays le Sénégal, qui est un pays de démocratie. Je peux donner l'exemple sur l'arrestation des honorables députés Mame Diarra Fam, Barthélémy Dias... Au Sénégal l'opposant est considéré comme un ennemi...", a-t-il déploré.

Affaire Amy Ndiaye : Farba Ngom fustige le silence des opposants

Suite à la demande d'arrestation des deux députés de l'opposition du parti Pur par le procureur de République, le député de la mouvance présidentielle Farba Ngom a décrié le silence de ses collègues de l'opposition. Selon lui, si l’opposition avait fait preuve de sympathie, il aurait pris l'initiative de discuter avec le doyen de leur groupe parlementaire ou le président pour trouver une solution, « parce que nous tous issus d'un même pays, le Sénégal... », a déclaré Farba Ngom.

Licenciements abusif : Mame Diarra Fam dénonce et interpelle le ministre du travail

Face au ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, le député de Pikine, Mame Diarra Fam, a fait un plaidoyer à l'endroit des journalistes de la maison de presse le Soleil et la RTS. Elle a dénoncé avec la dernière énergie les licenciements abusifs des employés du Soleil et le comportement du directeur général de la RTS, Racine Talla avant d'interpeller le ministre du travail Samba Sy, pour qu'il trouve des solutions idoines à ces affaires...

Affaire Amy Ndiaye : Abdou Mbow prend la défense de sa camarade et fait la morale à l'opposition

À l'occasion du vote de budget du ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, l'honorable député Abdou Mbow est revenu sur l’agression de sa collègue Amy Ndiaye. Il rappelle que l’Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de juger une personne, et c'est pourquoi l'affaire est transférée à la justice. « Ici, il y'a pas de "Coumba amoule ndeye et Coumba âme ndeye...", a-t-il martelé.

Conditions des agents du ministère du travail : Le Dr Malick Diop plaide pour une amélioration

Le Dr Malick Diop s'est adressé au ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, en ces termes : « votre ministère est en train de faire un excellent travail dans tous les domaines, mais je te demande d'améliorer les conditions de travail des employés, inspecteurs, contrôleurs... ce sera une source de motivation à leur égard... », a décliné Honorable Malick Diop.

Fonction publique locale : Aïda Sow Diawara dénonce les grèves et interpelle le ministre du travail

Lors du vote du budget du ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Aïda Sow Diawara a fait son plaidoyer à l'endroit des jeunes diplômés sans travail, et la grève des médecins. Selon elle, la grève des médecins doit aussi être prise en compte, car un médecin ne doit pas aller en grève vu leur importance dans la société...