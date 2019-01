Sphères ministérielles de Diamniadio: l’Administration plongée au cœur du numérique

Comme ce fut le cas pour les sphères ministérielles d’Envol inaugurées en 2018, l’Agence De l’Informatique de l’Etat a joué sa partition dans la mise en place des sphères ministérielles de Spherex dont l’inauguration est prévue ce 16 janvier 2019. Une bonne partie du chantier de la connectivité et de la téléphonie a été assurée par l’ADIE. Ainsi, les différentes sphères ont été interconnectées grâce à la fibre optique de l’ADIE.

Outre le plan d’adressage IP et l’interconnexion par la fibre optique, l’ADIE a mis à la disposition des structures devant s’installer dans ces sphères, les services de l’intranet Administratif (internet, accès aux applications [Système électronique de Gestion du Courrier « sygec », les outils de collaboration comme la messagerie gouvernementale et la plateforme de communication unifiée « optica »…].

Toutes les dispositions ont été prises pour améliorer les conditions de travail des agents de l'Etat grâce au numérique.