Sphères ministérielles de Diamniadio : 20 ministères délocalisés, 8 milliards de FCFA de bénéfices par an.

Les sphères ministérielles de Diamniadio ont été inaugurées dans l'après midi du 2 mai par le président de la République.

Suite au conseil des ministres tenus ce matin, pour une première dans les locaux de la nouvelle cité ministérielle, Macky Sall entouré des membres de son gouvernement et soutenu par une forte mobilisation de la population a récupéré les clés des mains de « Envol Immobilier » qui a réalisé ce projet de construction.



Cette ville intelligente et résiliente va accueillir une vingtaine de ministères. Ce qui va contribuer à rehausser l’économie du pays car tirant un bénéfice de huit milliards de francs CFA par an, provenant de la récupération des frais de location.

Ainsi le chef de l’État félicite tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette œuvre historique et exhorte les agents administratifs à mettre en avant l’intérêt des citoyens et du pays pour aboutir à de meilleurs résultats...