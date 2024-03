Spécial 8 mars : Zoom sur « Maman africa », formatrice en micro-jardinage, amoureuse des plantes

Au Sénégal, chaque femme est une héroïne dans le domaine où elle évolue. Mame Penda Diouf, plus connue sous le nom de « Maman Africa » en est une. Une femme célèbre dans son quartier et à travers certains pays africains, où elle voyage le plus souvent pour partager son experience dans le domaine d'activité qui est le micro-jardinage, ce qui lui a valu le fameux nom de "Maman Africa".



Très courageuse, elle commença ainsi son travail en 1999. Passionnée par ce métier, « Maman Africa » se sent heureuse quand elle est en activité. Etant ingénieure agronome, cette dame "folle" des plantes va au-delà du micro-jardinage et s’intéresse aussi à la pisciculture et l’élevage de certains animaux (des poulets et autres).



Femme héroïne, travailleuse et croire en soi, telle est la devise de Maman Africa « la vieille dame qui ne veut plus tendre sa main ». Raison pour laquelle, elle se tient debout et se débrouille!

Reportage...