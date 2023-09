Soutien de Abdoulaye Daouda Diallo à la candidature de Amadou Bâ : Le SE de l’APR salue un élan unitaire au sein de la mouvance

Dans un communiqué rendu public à quelques heures de la déclaration du maire de Boké Dialloubé par ailleurs, président du CESE, Abdoulaye Daouda Diallo, le secrétariat exécutif de l’Alliance pour la République salue le choix du Président Macky Sall porté sur le Premier ministre Amadou Bâ pour conduire la coalition Benno Bokk Yakaar à la victoire au soir du 25 février 2024.



Dans le même élan, le SEN salue et se félicite des déclarations des candidats qui ont soutenu la proposition du Président Macky Sall et de la Conférence des Leaders, dont Abdoulaye Diouf Sarr, Amadou Mame Diop, Abdoulaye Daouda Diallo.



En outre, le Secrétariat Exécutif National renouvelle ses remerciements au chef de l’Etat qui a conduit le processus de désignation de manière concertée et collégiale, ayant à l’esprit, l’intérêt supérieur du Sénégal et le meilleur profil pour assurer la victoire.