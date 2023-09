Soutien à Amadou Bâ - Docteur Macoumba Diouf engage les populations du Saloum

« Nous avons vécu avec beaucoup de fierté le processus de désignation du Candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar par le Président Macky Sall, Président de l'APR, de la Coalition et de la Grande Majorité présidentielle, marquée, entres autres, par la collégialité, la concertation, les échanges fraternels avec l'implication des parties prenantes et la lucidité ».

Le Président de la Commission Décentralisation et Point foncier de l’Association des Maires du Sénégal, par ailleurs Président du Groupe de Soutien des Collectivités Territoriales pour la Nutrition,

de féliciter le Chef de l’État pour son choix qui est, selon lui, un choix de raison et de la continuité.

« Nous adhérons entièrement au choix du PM Amadou Ba et lui exprimons notre engagement à œuvrer, avec les populations du Saloum, en particulier, et du Sénégal, en général, pour la victoire de BBY dès le 1er tour de l'élection présidentielle de février 2024. Nous nous engageons à le soutenir et exhortons les responsables politiques, les militants et les sympathisants à rester mobilisés et à travailler dans l’unité et la solidarité pour la victoire de BBY gage de la consolidation et de la perpétuation des acquis très considérables du PSE sous le Président Macky Sall », dira-t-il notamment...