Soupçons de malversations à la SGBS-Déthié Ndiaye appelle au respect de la présomption d’innocence et avertit : « Quand tout sera tiré au clair, vous verrez qu’on est loin des montants avancés »

Depuis sa cellule de la prison de Reubeuss, Déthié Ndiaye, l’ex-directeur commercial de l’agence Manko (filiale de la SGBS) de Pikine, a brisé la glace pour appeler au respect de la présomption d’innocence. « Jusqu'ici c'est une seule partie qui parle. Quand tout sera tiré au clair, vous verrez qu’on est loin des montants avancés », a-t-il laconiquement confié à une source de Dakaractu qui lui a rendu visite ce vendredi. « Tantôt c’est 500 millions de F Cfa, tantôt c’est 3 milliards. Il y a une volonté manifeste de me salir », recarde-t-il.



Ainsi, le pré-candidat à la présidentielle de 2019 encourage ses militants à intensifier la mobilisation sur le terrain et rassure les partenaires politiques avec lesquels il avait engagé des pourparlers. « C’est le début d’un long bras de fer et tout se saura », prend-t-il date.



Nous devons à la vérité de préciser que le juge, qui a hérité de ce dossier, souhaite qu'une expertise indépendante soit tenue pour situer les responsabilités.



A suivre...