Sortie sur l’affaire Pape Alé Niang : L’Union des radios communautaires du Sénégal en désaccord avec le ministre de la communication, Me Moussa Bocar Thiam

L’Union des radios communautaires du Sénégal a désavoué la tutelle suite à sa dernière sortie sur l’arrestation du journaliste Pape Alé Dieng. Pour Talla Diagne, le président de l’URAC, le ministre de la communication est dans son rôle en tant que membre du gouvernement et du régime qui a arrêté un confrère de travail.

Selon toujours le président de l’Union des radios communautaires, cette position du ministre n'influencera en aucun cas la position des associations de presse y compris l’URAC. « Nous soutenons pleinement et entièrement le confrère qui n’a fait que son métier. C’est un journaliste d’investigation, il a investigué sur des faits réels et il les a portés à la connaissance du public », a renseigné Talla Dieng…