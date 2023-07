Sortie malencontreuse de Birame Souleye Diop: Le forum du justiciable s’en désole et invite au respect des institutions

Le Forum du justiciable suite aux propos jugés dangereux et irresponsables de Birame Souleye dénonce vigoureusement un tel acte à l’endroit du président de la République.



Le Forum du justiciable estime que cette violence verbale et ce manque de respect notoire envers les institutions de la République doit cesser rapidement.



Le Forum du justiciable appelle enfin au respect des fondamentaux de l’état de droit, un des piliers de développement et du vivre-ensemble.