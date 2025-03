Sortie de l’ex-PM Amadou Bâ : « Profitez du confort nauséabond de l'hibernation forcée et taisez-vous ! » (Madior Ly, RV)

L’ancien Premier ministre Amadou Bâ s’est exprimé ce dimanche après la prière de l’Aïd-El-Fitr à la mosquée Omarienne. Une occasion pour lui de répondre à certaines questions ayant attiré l’attention de ses camarades de l’opposition.



C’est le cas de Madior Ly, membre de la cellule de communication de la République des Valeurs (RV), qui a interpellé l’ex-chef du gouvernement : « Il faut que le Premier ministre Amadou Bâ comprenne que s’opposer par la génération d’idées est le moyen le plus efficace d’assister un gouvernement dans son travail, surtout avec cette équipe gouvernementale qui excelle dans la prolifération de contrevérités et la médiocrité. »



Le camarade de Thierno Alassane Sall a rappelé à l’ancien Premier ministre qu’« un adversaire qui affirme qu’il faut laisser le gouvernement travailler devrait tout bonnement se joindre à lui ». Poursuivant sa charge, Madior Ly a ajouté : « Nous avons percé à jour ce jeu depuis longtemps. Ce qui est le plus abominable chez toi, c’est ta capacité à trahir tes proches collaborateurs, qui subissent aujourd’hui l’injustice de ce gouvernement aux relents de dictateurs incultes. Heureusement, la lâcheté n’est pas la chose la plus répandue au Sénégal. Le Sénégal n’est ni une propriété privée, ni un fonds commun, encore moins une prison à ciel ouvert. »