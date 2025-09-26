Sortie de Madiambal Diagne du territoire : les chefs de la DIC et du Commissariat spécial de l'AIBD relevés de leurs fonctions

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, dans son communiqué annonçant un mandat d’arrêt international contre le journaliste Madiambal Diagne, a également rendu publiques d'importantes décisions.



À titre conservatoire, le Ministre a décidé de relever de leurs fonctions les chefs de la Division des Investigations Criminelles (DIC) et du Commissariat spécial de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).



Enquête interne et responsabilités



Cette mesure intervient en attendant les conclusions de l'enquête interne ouverte pour déterminer les conditions exactes de la sortie du territoire du patron d'« Avenir Communication » et situer toutes les responsabilités.



Le communiqué ministériel précise que si des manquements ou des complicités sont établis dans cette affaire, « des sanctions appropriées seront prises ».