Sortie album / Wally Seck présente ses 15 morceaux et rassure les sénégalais : « J’ai beaucoup travaillé! »

Dans quelques heures, les nouveaux morceaux de l’album du faramaren Wally Ballago Seck seront disponibles à travers diverses plateformes numériques dans le monde.

Après cinq longues années sans production d'albums, Wally promet un retour explosif.



Aujourd’hui, l’artiste a regroupé l’ensemble de son staff ainsi que la presse sénégalaise pour une séance d’écoute dans le hall du domicile de son défunt père, de ses 15 morceaux. Parmi les titres, on peut noter sexy boy, no violence, « do Danu », borom keur, état d’esprit…, et le faramaren a décortiqué chacun de ses morceaux.

Pour Wally, son album sera un succès, car il assure avoir beaucoup travaillé lui et son équipe musicale.