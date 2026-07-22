Sophie Gladima devant la Haute Cour de justice : Son bracelet électronique retiré… le procès renvoyé au retour des vacances judiciaires

Nouvelle évolution dans le dossier judiciaire d’Aïssatou Sophie Gladima. À l’occasion de son procès qui devait s’ouvrir ce mercredidevant la Haute Cour de justice, l’ancienne ministre des Mines et de la Géologie a vu son bracelet électronique retiré et recouvre désormais l’entière liberté de ses mouvements. L’information a été confirmée à Dakaractu, joint au téléphone, par l’un de ses avocats.



Placée sous mandat de dépôt depuis le 21 mai 2025 dans le cadre de l’enquête sur la gestion du Fonds Force Covid-19, puis mise en liberté provisoire sous surveillance électronique en juillet 2025 avec assignation dans les régions de Dakar et de Thiès, Aïssatou Sophie Gladima voit ainsi les dernières contraintes judiciaires pesant sur elle levées. Poursuivie pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux, portant sur une somme désormais évaluée à 73 millions de FCFA liée à un projet de centre gravimétrique à Kédougou jamais réalisé, l’ex-ministre a toujours clamé son innocence devant la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice. Son dossier, qui devait être examiné ce mercredi, a finalement été renvoyé après les vacances judiciaires, dont la période s’étend du 1er août au 31 octobre. Le procès de l’ancienne ministre sous le régime de Macky Sall ne devrait donc pas reprendre avant le mois de novembre prochain.