Dette de 25 millions envers Axil Hôtel : la FSF promet de payer avant le dépôt d’une plainte

Après plusieurs jours de tension autour d’une facture liée à l’hébergement de l’équipe nationale féminine, la Fédération sénégalaise de football s’est engagée à régler Axil Hôtel. Selon L’Observateur, le paiement est annoncé pour ce jeudi, jour du retour à Dakar du président de la FSF, Abdoulaye Fall.


Dette de 25 millions envers Axil Hôtel : la FSF promet de payer avant le dépôt d’une plainte
La Fédération sénégalaise de football tente de désamorcer un différend financier avec Axil Hôtel. L’établissement réclame le paiement d’une facture estimée à près de 25 millions de FCFA, correspondant à l’hébergement et à la prise en charge des Lionnes.
 
Le dossier aurait pris une tournure particulièrement tendue après la menace formulée par l’hôtel de déposer une plainte.
 
Selon L’Observateur, les responsables de l’établissement considéraient que l’équipe nationale féminine avait quitté les lieux sans que le séjour soit réglé, malgré plusieurs démarches et négociations engagées avec la Fédération.
 
La créance ne concernerait pas uniquement les nuitées effectivement consommées. L’hôtel aurait également mobilisé des chambres et préparé des stocks alimentaires pour une période d’environ dix jours.
 
Le séjour des Lionnes aurait finalement été écourté, sans qu’un accord définitif ne soit trouvé sur le paiement des prestations engagées.
 
Des propositions d’échelonnement ou de règlement différé auraient été avancées, mais elles n’auraient pas convaincu la direction de l’établissement.
 
Face à l’absence de solution rapide, Axil Hôtel envisageait de saisir la gendarmerie ou la Division des investigations criminelles.
 
 
La Fédération sénégalaise de football aurait finalement promis de régler la facture ce jeudi. Cette échéance coïncide avec le retour au Sénégal du président de la FSF, Abdoulaye Fall.
 
L’engagement devrait se matérialiser par la remise d’un chèque. Le propriétaire de l’établissement aurait toutefois préparé les documents nécessaires au dépôt d’une plainte au cas où le paiement ne serait pas effectif.
 
Même si le chèque est remis dans les délais, le règlement complet pourrait dépendre du temps de traitement bancaire.
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Mercredi 22 Juillet 2026
Dakaractu



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