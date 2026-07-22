La fille de Mame Makhtar Guèye et trois coaccusés vers l’instruction : le parquet veut approfondir une enquête tentaculaire

Déférés au parquet de Dakar après leur interpellation dans une enquête mêlant soupçons de trafic de cocaïne et infractions à caractère sexuel, F. B. Guèye, son compagnon et deux ressortissants nigérians ont fait l’objet d’un second retour de parquet. Selon L’Observateur, le dossier devrait être confié à un juge d’instruction.


La fille de Mame Makhtar Guèye et trois coaccusés vers l’instruction : le parquet veut approfondir une enquête tentaculaire
Un second retour de parquet pour les quatre mis en cause
 
F. B. Guèye, présentée comme la fille de Mame Makhtar Guèye, président de l’Ong Jamra, reste dans l’attente d’une décision judiciaire après son déferrement au parquet de Dakar.
 
Elle a été conduite devant le procureur avec son compagnon, R. S. Guissé, ainsi qu’avec deux ressortissants nigérians désignés par les initiales K. M. Ogbu et M. Nwafor.
 
Selon L’Observateur, les quatre mis en cause ont fait l’objet d’un second retour de parquet. Le ministère public envisagerait désormais l’ouverture d’une information judiciaire. Le dossier pourrait ainsi être confié au premier cabinet d’instruction, qui sera chargé de poursuivre les investigations et de déterminer les responsabilités éventuelles de chacun.
 
Une enquête initiée par la Brigade de recherches de Faidherbe
 
L’affaire serait le résultat d’une opération d’infiltration menée durant plusieurs jours par les enquêteurs de la Brigade de recherches de Faidherbe.
 
Les investigations auraient reposé sur plusieurs techniques, notamment des opérations d’infiltration, des commandes surveillées, des exploitations téléphoniques et des interpellations successives.
 
Cette méthode aurait permis aux enquêteurs de remonter progressivement vers les différents protagonistes du dossier. L’Observateur décrit les deux ressortissants nigérians comme des individus connus des enquêteurs dans les milieux du trafic de drogues dures à Dakar. Cette présentation relève toutefois des éléments de l’enquête et ne constitue pas, à ce stade, une déclaration judiciaire de culpabilité.
 
Plusieurs qualifications pénales envisagées
 
F. B. Guèye est poursuivie, selon le journal, pour association de malfaiteurs, détention et usage de cocaïne, trafic international présumé de cocaïne ainsi que pour des faits qualifiés d’« actes contre nature ».
 
Les autres personnes interpellées doivent également répondre de plusieurs de ces qualifications, notamment l’association de malfaiteurs, la détention et l’usage de cocaïne ainsi que le trafic international présumé de stupéfiants.
 
À ce stade de la procédure, les charges restent des accusations qui devront être examinées par la justice. L’ouverture d’une information judiciaire permettra au magistrat instructeur de procéder à de nouvelles auditions, d’analyser les téléphones saisis, d’examiner les éventuels produits placés sous scellés et de confronter les différentes versions.
 
Des échanges privés au centre d’une partie de l’enquête
 
D’après L’Observateur, une partie du dossier serait liée à des échanges portant sur l’organisation de relations sexuelles de groupe. F. B. Guèye aurait contesté toute orientation qui lui est attribuée, tout en reconnaissant avoir sollicité une connaissance afin de trouver une partenaire pour répondre à une demande formulée par son compagnon.
 
Ces éléments, tirés des exploitations téléphoniques ou des déclarations recueillies pendant l’enquête, devront être vérifiés et replacés dans leur contexte par le juge d’instruction.
 
La procédure devra notamment établir si les faits allégués sont matériellement constitués et s’ils peuvent être juridiquement imputés aux personnes poursuivies.
 
Une instruction qui pourrait clarifier les rôles
 
Le passage du dossier à l’instruction marquerait une nouvelle étape. Contrairement à l’enquête préliminaire, l’information judiciaire permettra d’approfondir les faits à charge comme à décharge.
 
Le juge pourra décider du placement sous mandat de dépôt, d’un contrôle judiciaire ou de toute autre mesure prévue par la procédure. 
Autres articles
Mercredi 22 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Procès d’Ismaïla Madior Fall : le bracelet électronique provoque un vif accrochage à la Haute Cour de justice

Procès d’Ismaïla Madior Fall : le bracelet électronique provoque un vif accrochage à la Haute Cour de justice - 22/07/2026

Braquage meurtrier à la Cité Fayçal : une chute par la fenêtre, un faux malaise et quatre suspects déférés après le braquage meurtrier…l’autopsie révèle la violence des tirs contre l’ingénieur chinois

Braquage meurtrier à la Cité Fayçal : une chute par la fenêtre, un faux malaise et quatre suspects déférés après le braquage meurtrier…l’autopsie révèle la violence des tirs contre l’ingénieur chinois - 22/07/2026

Dette de 25 millions envers Axil Hôtel : la FSF promet de payer avant le dépôt d’une plainte

Dette de 25 millions envers Axil Hôtel : la FSF promet de payer avant le dépôt d’une plainte - 22/07/2026

Plage de Gadaye : deux hommes déférés après une enquête mêlant actes contre nature ,VIH et graves accusations

Plage de Gadaye : deux hommes déférés après une enquête mêlant actes contre nature ,VIH et graves accusations - 22/07/2026

Haute cour de justice /Procès Sophie Gladima : la transmission tardive du dossier pourrait provoquer un renvoi dès l’ouverture

Haute cour de justice /Procès Sophie Gladima : la transmission tardive du dossier pourrait provoquer un renvoi dès l’ouverture - 22/07/2026

Armée sénégalaise : vaste réaménagement au sommet, plusieurs colonels changent de commandement

Armée sénégalaise : vaste réaménagement au sommet, plusieurs colonels changent de commandement - 21/07/2026

Fusillade à l’usine CDA : le commando lourdement armé traqué par trois unités de la gendarmerie...Quatre gendarmes blessés

Fusillade à l’usine CDA : le commando lourdement armé traqué par trois unités de la gendarmerie...Quatre gendarmes blessés - 21/07/2026

Macky Sall à l’ONU : « Le soutien du Sénégal transforme une candidature individuelle en projet national » ( Dr Ousmane Kane )

Macky Sall à l’ONU : « Le soutien du Sénégal transforme une candidature individuelle en projet national » ( Dr Ousmane Kane ) - 21/07/2026

Sa fille arrêtée, Mame Makhtar Guèye réclame une justice sans faveur : « Qu’elle soit plus sévère avec elle »

Sa fille arrêtée, Mame Makhtar Guèye réclame une justice sans faveur : « Qu’elle soit plus sévère avec elle » - 21/07/2026

Cocaïne, vidéos intimes, actes contre nature, et projet de plan à trois : les révélations explosives de l’enquête sur F. B. Guèye, fille de Mame Makhtar Guèye

Cocaïne, vidéos intimes, actes contre nature, et projet de plan à trois : les révélations explosives de l’enquête sur F. B. Guèye, fille de Mame Makhtar Guèye - 21/07/2026

Arrêté abrogeant sa nomination à la tête de WASCAL : L’ex recteur, Ahmadou Aly Mbaye obtient gain de cause devant la Cour suprême contre l'UCAD

Arrêté abrogeant sa nomination à la tête de WASCAL : L’ex recteur, Ahmadou Aly Mbaye obtient gain de cause devant la Cour suprême contre l'UCAD - 20/07/2026

ONU : Le Sénégal apporte officiellement son soutien à la candidature de Macky Sall

ONU : Le Sénégal apporte officiellement son soutien à la candidature de Macky Sall - 20/07/2026

« Le peuple sénégalais attend de vous des magistrats justes » : message d’Abdoulaye Ba aux 15 nouveaux magistrats

« Le peuple sénégalais attend de vous des magistrats justes » : message d’Abdoulaye Ba aux 15 nouveaux magistrats - 20/07/2026

Meurtre d’un restaurateur chinois à la Cité Fayçal : le téléphone qui a conduit aux suspects, un Tiak-Tiak et leur complice dans le viseur… l’autopsie révèle la violence de l’attaque

Meurtre d’un restaurateur chinois à la Cité Fayçal : le téléphone qui a conduit aux suspects, un Tiak-Tiak et leur complice dans le viseur… l’autopsie révèle la violence de l’attaque - 20/07/2026

Farba Ngom absent du retour de Macky Sall : ce qui s’est passé après son opération à Paris

Farba Ngom absent du retour de Macky Sall : ce qui s’est passé après son opération à Paris - 20/07/2026

un nouveau litige financier autour de l’équipe nationale féminine : La FSF quitte l’Axil Hôtel sans payer une facture de 25 millions, le propriétaire Gorgui Ndoye menace de saisir la DIC

un nouveau litige financier autour de l’équipe nationale féminine : La FSF quitte l’Axil Hôtel sans payer une facture de 25 millions, le propriétaire Gorgui Ndoye menace de saisir la DIC - 20/07/2026

Bassirou Diomaye Faye devant ses pairs de la CEDEAO: « Il est urgent de travailler pour les retrouvailles de toute la famille ouest-africaine »

Bassirou Diomaye Faye devant ses pairs de la CEDEAO: « Il est urgent de travailler pour les retrouvailles de toute la famille ouest-africaine » - 20/07/2026

Médiation secrète Diomaye Faye–Macky Sall : le rôle présumé d’Emmanuel Macron révélé…Il aurait œuvré en coulisses pour favoriser le rapprochement

Médiation secrète Diomaye Faye–Macky Sall : le rôle présumé d’Emmanuel Macron révélé…Il aurait œuvré en coulisses pour favoriser le rapprochement - 20/07/2026

Dette sénégalaise : Citigroup alerte sur un possible remboursement inférieur à 50 % pour les détenteurs d’obligations, la dette du Sénégal entre dans une zone de fortes turbulences

Dette sénégalaise : Citigroup alerte sur un possible remboursement inférieur à 50 % pour les détenteurs d’obligations, la dette du Sénégal entre dans une zone de fortes turbulences - 20/07/2026

Défaite électorale de l’APR en banlieue : Abdou Khafor Touré décrypte les raisons d’un désaveu populaire

Défaite électorale de l’APR en banlieue : Abdou Khafor Touré décrypte les raisons d’un désaveu populaire - 19/07/2026

Sommet de Freetown : Le Général Birame Diop nommé président de la Commission de la CEDEAO pour le mandat 2026-2030

Sommet de Freetown : Le Général Birame Diop nommé président de la Commission de la CEDEAO pour le mandat 2026-2030 - 19/07/2026

Sommet de la Cedeao: Le Président Bassirou Diomaye Faye élu Président...

Sommet de la Cedeao: Le Président Bassirou Diomaye Faye élu Président... - 19/07/2026

INCENDIE À LA MAIRIE DE TOUBA- L’essentiel du matériel logistique calciné, un magasin contenant des produits de nettoiement brûlé et des archives perdues… Des millions partis en flamme

INCENDIE À LA MAIRIE DE TOUBA- L’essentiel du matériel logistique calciné, un magasin contenant des produits de nettoiement brûlé et des archives perdues… Des millions partis en flamme - 19/07/2026

Au moins 50 militaires maliens tués dans une attaque des indépendantistes et des jihadistes samedi

Au moins 50 militaires maliens tués dans une attaque des indépendantistes et des jihadistes samedi - 19/07/2026

Dernière minute - La mairie de Touba en feu… Les flammes ont démarré à 06 h 48 minutes

Dernière minute - La mairie de Touba en feu… Les flammes ont démarré à 06 h 48 minutes - 19/07/2026

Pénurie d’eau à Jaxaay : Plusieurs quartiers privés d’eau depuis 48h

Pénurie d’eau à Jaxaay : Plusieurs quartiers privés d’eau depuis 48h - 18/07/2026

Saint-Louis : ras-le-bol des usagers face aux lenteurs à la mairie des HLM

Saint-Louis : ras-le-bol des usagers face aux lenteurs à la mairie des HLM - 18/07/2026

Didier Badji officiellement déclaré décédé, près de quatre ans après sa mystérieuse disparition

Didier Badji officiellement déclaré décédé, près de quatre ans après sa mystérieuse disparition - 18/07/2026

Bissap empoisonné, aveux rétractés et pardon du patron : Il aurait voulu tuer son patron pour récupérer son atelier…20 ans de réclusion requis contre D.Diop

Bissap empoisonné, aveux rétractés et pardon du patron : Il aurait voulu tuer son patron pour récupérer son atelier…20 ans de réclusion requis contre D.Diop - 18/07/2026

Assemblée nationale : deux propositions de loi sur les fonds politiques et le patrimoine présidentiel relancent les tensions, le PR Diomaye Faye dispose de dix jours pour se prononcer

Assemblée nationale : deux propositions de loi sur les fonds politiques et le patrimoine présidentiel relancent les tensions, le PR Diomaye Faye dispose de dix jours pour se prononcer - 18/07/2026

RSS Syndication