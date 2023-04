« Sope Macky » : La plateforme qui explose les réseaux sociaux et qui refait l'image du président

Personne ne présageait une riposte des partisans du président de la République, Macky Sall dans les réseaux sociaux. Pour refaire son image complètement dégarnie par les internautes de Pastef qui ont très tôt infesté les réseaux sociaux. C’est ainsi que « Sope Macky » a vu le jour dans tous les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn et la création de site d’information www.sopemacky.com …



Cette plateforme au-delà de refaire l’image du Président Sall a pour mission la réélection de Macky Sall en 2024 pour un second quinquennat. Le message est clair « #SOPEMACKY est une plateforme de communication exclusivement dédiée aux actions du président de la République et de sa politique ». Et le paradoxe de cette plateforme, personne ne connaît qui est derrière.



Ces partisans du president sont entrain de corriger les imperfections de la communication interne et externe de Macky Sall.



Sur Facebook, la plateforme compte 30k j’aimes et 34K followers. Les messages pour le Président Sall sont très bien illustrés avec des images choisies et les informations sont remises à jour instantanément.



Sur Twitter, deux hashtags sont créés : #Sope Macky Manam nous sommes avec vous H24 et l’autre c’est : #Sope Macky te file des informations instantanées sûres et fiables.