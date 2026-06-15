Mondial 2026 : Face à l’Équateur, Amad Diallo offre à la Côte d’Ivoire un départ victorieux

La Côte d’Ivoire a réussi son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Les Éléphants se sont imposés (1-0) face à l’Équateur, ce dimanche, dans le groupe E, grâce à un but décisif d’Amad Diallo inscrit dans les derniers instants de la rencontre.







Dans ce qui s’annonçait comme un duel piégeux entre une attaque ivoirienne en pleine confiance et une défense équatorienne réputée pour son imperméabilité, c’est l’ailier de Manchester United qui a tranché. À la 89e minute, sur une passe de Wilfried Stephane Singo, Amad Diallo a déposé le ballon au fond des filets pour offrir aux siens trois points précieux en ce début de compétition.







Le scénario rappelle décidément une signature. En décembre dernier, lors de la CAN 2025, l’ailier de 23 ans avait déjà endossé le rôle du sauveur en ouvrant le score pour les Éléphants dans un match d’entrée similairement verrouillé, face au Mozambique. Cette fois sur la scène mondiale, il confirme son statut de principal atout offensif de la sélection d’Emerse Faé.







Le sélectionneur ivoirien pouvait s’appuyer sur le solide triptyque Kessié-Sangaré-Fofana pour tenir l’entrejeu face à l’indéboulonnable Moisés Caicedo, pendant que ses ailiers tentaient d’enflammer les couloirs. La formule a fini par payer, au bout du suspense.







Pour la Côte d’Ivoire qui retrouve la Coupe du monde après 12 ans d’absence, ce succès inaugural est plus qu’un simple résultat. C’est la promesse d’un parcours ambitieux dans un groupe qui comprend également l’Allemagne et Curaçao.

