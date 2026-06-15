Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat : Alpha Thiam à la rencontre des acteurs culturels dont les chanteurs Youssou Ndour et Wally Seck

Quelques jours seulement après sa nomination à la tête du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, le ministre Alpha Thiam a entamé une série de rencontres avec plusieurs acteurs majeurs du monde culturel sénégalais dont l' Association des Ecrivains du Sénégal. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de dialogue et de concertation avec les différentes composantes du secteur.



Le nouveau ministre a d’abord rendu visite au rappeur, artiste et entrepreneur Didier Awadi. Il s’est ensuite rendu au Centre Guédiawaye Hip-Hop où il a échangé avec le rappeur Malal Talla, figure emblématique du mouvement hip-hop sénégalais.



Poursuivant sa tournée, Alpha Thiam a rencontré le communicateur traditionnel Mansour Mbaye. À cette occasion, plusieurs autres communicateurs traditionnels étaient présents, notamment Bécaye Mbaye, Mamadou Mbaye Garmi et Abdoulaye Mbaye Pekh, témoignant de l’importance accordée à ce segment du patrimoine culturel national.



Après cette étape, le ministre a poursuivi ses consultations auprès de grandes figures de la musique sénégalaise. Il s’est notamment entretenu avec Youssou Ndour, leader du Super Étoile, avant de rencontrer Wally Seck, l’une des stars les plus populaires de la scène musicale actuelle.



À travers cette série de visites, Alpha Thiam entend établir un dialogue permanent avec les acteurs culturels afin de recueillir leurs préoccupations, leurs propositions et leurs attentes pour le développement des secteurs de la culture, du tourisme et de l’artisanat. Cette démarche de proximité devrait se poursuivre dans les prochains jours avec d’autres rencontres impliquant des écrivains, des artistes et des professionnels de la culture.

