Mondial 2026 : Clotilde COLY galvanise les Lions de la Teranga à la veille du choc face à la France

À moins de 24h du coup d’envoi du match contre l’équipe de France, la nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports du Sénégal, Djirèye Clotilde COLY, a effectué une visite surprise au camp de base des Lions, dimanche. Une présence empreinte de solennité pour porter l’esprit de la « Téranga » avant l’entrée en lice des champions d’Afrique en titre dans cette Coupe du Monde FIFA 2026.



Dans l’enceinte de l’hôtel où séjourne la délégation sénégalaise, située dans la banlieue de New York, la ministre a échangé longuement avec les cadres de l’équipe, du capitaine Kalidou Koulibaly au sélectionneur Pape Thiaw, en passant par les jeunes pousses de la génération montante. « Vous incarnez l’espoir et la fierté d’une nation tout entière. Demain, face à la France, ne jouez pas seulement un match : portez haut nos couleurs, notre histoire et ce courage inébranlable qui définit le Sénégal, » a lancé Djirèye Clotilde COLY devant un vestiaire suspendu à ses paroles. C’était sa première sortie officielle sur le sol américain depuis sa récente nomination.



Consciente des enjeux diplomatiques et sportifs de cette affiche, un remake des confrontations passées qui lient les deux nations, la ministre a insisté sur l’état d’esprit plutôt que sur le résultat. « Je ne viens pas mettre la pression, je viens vous rappeler qui vous êtes. Des Lions. Laissez tout sur le terrain et le peuple sénégalais vous soutiendra jusqu’au bout, » a-t-elle ajouté, serrant les mains des joueurs un par un.



Pour rappel, les Lions du Sénégal affronteront les Bleus de Kylian Mbappé ce mardi soir dans le cadre de l’ouverture du groupe I.