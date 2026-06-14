Mondial 2026 : l'Allemagne écrase Curaçao (7-1) et signe une entrée en force

L'Allemagne a parfaitement réussi son entrée dans la Coupe du monde 2026 en dominant largement Curaçao sur le score de 7 buts à 1. Dès les premières minutes, la Mannschaft a imposé son rythme et sa supériorité technique pour prendre le contrôle de la rencontre. Les buts allemands ont été inscrits par Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, auteur d'un doublé, Jamal Musiala, Nathaniel Brown et Deniz Undav. Malgré l'ampleur du score, Curaçao est parvenu à inscrire un but historique grâce à Livano Comenencia, premier buteur de son pays en phase finale de Coupe du monde.



Cette victoire éclatante permet à l'Allemagne de prendre les commandes du son groupe et d'envoyer un message à ses futurs adversaires. Solides dans tous les secteurs du jeu, les Allemands ont affiché leurs ambitions dès leur premier match et confirment leur statut de candidat sérieux au titre mondial.