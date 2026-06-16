Match-Mondial 2026 : Bassirou Diomaye Faye encourage les Lions après leur défaite face à la France

Malgré la défaite concédée face à la France lors de leur premier match de la Coupe du monde, les Lions de la Téranga peuvent compter sur le soutien du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État a adressé un message d'encouragement aux joueurs, saluant leur combativité tout au long de la rencontre.



« Nos Lions s'inclinent face à la France pour leur entrée en lice à la Coupe du Monde, au terme d'une rencontre disputée, où ils n'ont jamais cessé d'y croire », a écrit le président de la République.



Tout en reconnaissant la difficulté de ce premier rendez-vous, Bassirou Diomaye Faye a rappelé que la compétition est encore longue et que l'équipe nationale dispose des ressources nécessaires pour se relancer.



« Une Coupe du Monde se joue sur la durée, et ce groupe a les ressources pour rebondir. La Nation reste pleinement à vos côtés », a-t-il ajouté.



Le chef de l'État a enfin invité les Lions à garder intactes leur détermination et leur confiance avant leur prochaine sortie.



« Place au prochain match, avec la même envie et la même foi. Allez les Lions ! », a-t-il conclu.

