Pape Thiaw met les choses au clair : « La porte de la sélection reste ouverte à tous les Sénégalais performants »

À quelques heures d'un rendez-vous important, Pape Thiaw a tenu à dissiper les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant l'accueil de la délégation sénégalaise aux États-Unis. Le sélectionneur a assuré que toutes les conditions de sécurité et d'organisation ont été respectées et que l'équipe bénéficie d'un environnement de travail optimal. Interrogé sur le cas d'Issa Diop, le technicien sénégalais a salué les performances du joueur avec son club tout en rappelant que les convocations en sélection nationale dépendent du moment et des choix sportifs.