Le rappeur Thiat sort "Mise au point" et règle ses comptes avec ses détracteurs

Moins d'un mois après la sortie de « Son de redressement », un titre dans lequel il abordait notamment les questions liées à l'exercice du pouvoir au Sénégal et à la relation entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, le rappeur Thiat signe son retour avec un nouveau morceau intitulé « Mise au point », dévoilé ce mercredi 10 juin 2026.



Fidèle à son style engagé et à son franc-parler, le membre du groupe Keur Gui profite de cette nouvelle production pour répondre à ses détracteurs et réaffirmer sa vision du rap et de son rôle dans la société sénégalaise.



Dans ce morceau, l'ancien binôme de Kilifeu multiplie les piques à l'endroit de ceux qui critiquent ses prises de position. Le rappeur estime que le mouvement hip-hop sénégalais traverse une période qui nécessite une remise en question profonde.



À travers des textes incisifs, Thiat soutient que le rap sénégalais a besoin d'un électrochoc. Selon lui, les maux qui affectent le mouvement doivent être analysés avec lucidité afin d'y apporter des réponses appropriées.



Avec « Mise au point », l'activiste de Y'en a Marre poursuit ainsi sa tradition de rap conscient, mêlant critique sociale, réflexion politique et règlements de comptes artistiques. Une sortie qui fait déjà polémique dans le milieu du rap galsen mais également politique, car considéré comme un détracteur du "projet Pastef."

