Mondial 2026 : Sabri Lamouchi limogé après l’humiliation face à la Suède, Kebaier reprend les rênes

La Fédération tunisienne de football a pris une décision radicale. Après seulement un match disputé dans cette Coupe du monde 2026, Sabri Lamouchi a été démis de ses fonctions de sélectionneur des Aigles de Carthage. Une décision sans appel, rendue inévitable par la déroute subie face à la Suède dimanche soir à Monterrey. La Tunisie s’est inclinée 5 buts à 1 face aux Suédois, malgré un bref espoir suscité par la réduction du score d’Omar Rekik juste avant la pause. La seconde période a viré au calvaire, avec des buts de Viktor Gyökeres, Mattias Svanberg et un doublé de Yasin Ayari, joueur d’origine tunisienne, qui a signé le cinquième but dans les arrêts de jeu.



Pour la Fédération tunisienne, la mésaventure est d’autant plus douloureuse que l’équipe avait traversé toute la phase de qualification sans encaisser le moindre but. Voir les Aigles de Carthage en prendre cinq en un seul match face aux Suédois a provoqué un électrochoc au sein de l’instance dirigeante. Nommé en janvier dernier avec un contrat courant jusqu’en 2028, Lamouchi n’aura donc pas survécu à son premier match. Son bilan à la tête de la sélection s’établit à cinq rencontres, pour une victoire, un nul et trois défaites.



Pour lui succéder, la fédération a choisi la continuité dans l’urgence. Mondher Kebaier, 56 ans, déjà directeur technique de la fédération, assurera l’intérim pour les deux matchs restants dans la poule. Il connaît bien la fonction pour avoir déjà entraîné la Tunisie entre 2019 et 2022, guidant notamment les Aigles jusqu’aux quarts de finale de la CAN et à la finale de la Coupe arabe des nations.