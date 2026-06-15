conférence d’avant match / Pape Thiaw répond sans détour : « Mon contrat importe peu, seul le Sénégal compte »

À la veille du choc entre le Sénégal et la France, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a affiché sa détermination et son ambition. Refusant de s’attarder sur les polémiques liées à la dernière CAN, il a rappelé avec force son attachement au sacre continental des Lions, affirmant : « Pour moi, on est champion d’Afrique, point. » Concentré sur l’avenir, le technicien a insisté sur l’importance de la Coupe du monde et de la rencontre à venir face aux Bleus. Balayant également les débats autour de son contrat, il a lancé un appel au patriotisme, assurant que toute l’équipe est mobilisée pour rendre fier le peuple sénégalais et défendre les couleurs nationales avec honneur et détermination.